Мошенники начали выдавать себя за родителей, чтобы обмануть детей

Мошенники придумали новые способы обмана детей. Теперь аферисты выдают себя за их родителей, используя голосовые записи или видеокружки в мессенджерах. Расчет не на запугивание, а на доверие. Цель – заставить ребенка назвать код из сообщения, перейти по вредоносной ссылке или перевести деньги.

В Минцифры России прорабатывают механизм возврата украденного пострадавшим от телефонных мошенников. Возмещать средства могут обязать операторов связи и банки, если они не предотвратили подозрительную операцию.

