11 апреля, 08:00Технологии
Маркетплейсы начали ограничивать доступ пользователям с VPN в России
Маркетплейсы начали борьбу с использованием VPN. По запросу Минцифры крупные торговые площадки усиливают контроль за трафиком.
Пользователи сообщают о проблемах при загрузке приложений с включенным VPN: вместо карточек товаров появляются серые квадраты, а оформление заказов становится невозможным. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота объясняет, что из‑за необходимости идентифицировать регион IP‑адреса у пользователей с VPN могут возникать задержки или сложности с отображением ассортимента.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.