Человекоподобного робота-доставщика планируют испытать на улицах Москвы в 2026 году

В Москве в этом году планируют протестировать человекоподобного робота-доставщика по имени Аркус. Разработку представили на фестивале робототехники в Высшей школе экономики (ВШЭ).

Робот сможет самостоятельно передвигаться по городу, взаимодействовать с инфраструктурой и доставлять заказы как в постаматы, так и непосредственно в руки клиентам. По задумке разработчиков такие технологии позволят значительно ускорить доставку и снизить ее стоимость в несколько раз.

