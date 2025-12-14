Форма поиска по сайту

14 декабря, 14:30

Мэр Москвы

Собянин: восьмой ежегодный молодежный форум "Наследие" прошел в Москве

"Новости дня": Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях в центре Москвы

Собянин: в Очаково-Матвеевском построят и реконструируют дороги вдоль путей МЦД-4

Собянин: более 100 новых промышленных объектов появятся в Москве к 2030 году

Собянин: пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Сергей Собянин поздравил коллектив МАДИ с 95-летием университета

Собянин: завершена реставрация церкви Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках

Cобянин: "Академия инноваторов" объединила больше 40 тыс технологических предпринимателей

Сергей Собянин: в Коммунарке появится крупный образовательный комплекс

Собянин рассказал о первом месяце работы Московского трамвайного диаметра

Восьмой ежегодный молодежный форум "Наследие" прошел в Москве, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. В нем приняли участие около 30 тысяч человек.

На мероприятии обсудили, как сохранить и популяризовать культурное наследие. На форуме встретились столичные специалисты в сферах реставрации, охраны и использования памятников. Они обменялись мнениями и лучшими практиками с коллегами из других регионов страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыобществогородвидеоАлина Гилева

