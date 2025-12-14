Собянин: восьмой ежегодный молодежный форум "Наследие" прошел в Москве

Восьмой ежегодный молодежный форум "Наследие" прошел в Москве, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. В нем приняли участие около 30 тысяч человек.

На мероприятии обсудили, как сохранить и популяризовать культурное наследие. На форуме встретились столичные специалисты в сферах реставрации, охраны и использования памятников. Они обменялись мнениями и лучшими практиками с коллегами из других регионов страны.

