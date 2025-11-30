Форма поиска по сайту

30 ноября, 13:19

Город

В доме Казакова проводят противоаварийные работы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты выполняют частичный демонтаж аварийных участков стен второго этажа в доме архитектора Матвея Казакова в Малом Златоустьинском переулке в рамках противоаварийных работ. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

Дом Казакова обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. После пожара здесь были утрачены перекрытия, внутренние стены, на протяжении 20 лет он находился без кровли. Здание пришло в аварийное состояние, в результате чего появилась угроза обрушения второго этажа.

"Необходимые работы по сохранению памятника архитектуры не проводились, поэтому департамент культурного наследия Москвы обратился в суд. Суд поддержал иск о понуждении и обязал провести работы", – подчеркнул департамент.

Работы стартовали в этом году. Они предполагают разбор завалов, образовавшихся от обрушения конструкций кровли и перекрытий, частичный демонтаж аварийных участков стен второго этажа и усиление первого этажа.

В настоящее время специалисты занимаются разбором кладки усиленных обоймами стен. Работы проводятся отдельными участками. В их рамках планируется последовательно восстановить кирпичную кладку стен после разборки аварийных конструкций, утративших несущую способность. После завершения данных работ специалисты приступят к комплексному восстановлению здания.

Полностью завершить работы планируется до конца 2027 года. После этого в доме Казакова будет находиться федеральное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России".

Ранее в столице стартовала реставрация четырех скульптур львов, украшающих пилоны ворот жилого дома Генерального штаба Вооруженных сил СССР № 9 в Ермолаевском переулке. Объект культурного наследия никогда ранее не реставрировался, из-за чего его скульптуры приобрели аварийное состояние.

Отмечалось, что разрушения вызваны коррозией металлического каркаса, что привело к его расширению и растрескиванию бетонного слоя. Кроме того, полая структура фигур дополнительно осложняет процесс восстановления.

"Новости дня": исторический дом отреставрируют в Марьиной Роще

