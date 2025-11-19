Началась реставрация скульптур львов на пилонах здания в Ермолаевском переулке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты приступили к комплексной реставрации четырех скульптур львов, украшающих пилоны ворот жилого дома Генерального штаба Вооруженных сил СССР № 9 в Ермолаевском переулке. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Объект культурного наследия, известный как "дом со львами", никогда ранее не реставрировался, и его скульптуры приобрели аварийное состояние. Разрушения вызваны коррозией металлического каркаса, что привело к его расширению и растрескиванию бетонного слоя. Полая структура фигур дополнительно осложняет процесс восстановления.

На текущий момент демонтирована наиболее поврежденная скульптура с северной стороны. Со скульптуры с южной стороны, находящейся в лучшей сохранности, специалисты снимают точную форму для создания детальной модели, предварительно обработав поверхность защитным составом.

На следующем этапе реставрации специалисты проводят детальную фиксацию подлинных фрагментов скульптур и определяют утраты для последующего изготовления недостающих элементов.

Оставшиеся три изваяния будут демонтированы и перемещены в мастерские для проведения комплексных исследований, что позволит разработать научно обоснованную методику их восстановления.

Параллельно ведутся работы по реставрации пилонов ворот, на которых установлены львы. После реставрации все скульптуры вернутся на свои места.

По такой же схеме были восстановлены фигуры на домах 30 и 37 на Ленинском проспекте, а также скульптурная композиция на Доме геологов на Смоленской набережной.

Финансирование осуществляется из городского бюджета Москвы под контролем департамента культурного наследия, завершение работ запланировано на 2026 год. Здание, известное как "дом со львами", было построено в 1945 году по проекту архитекторов Михаила Дзисько и Николая Гайгарова.

Ранее сообщалось, что в Москве за 10 лет капитального ремонта полностью обновили фасады около 80 исторических зданий с сохранением их архитектурных особенностей. В 2024 году были отреставрированы дома на Беговой улице и Большой Якиманке.