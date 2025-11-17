17 ноября, 16:19Культура
Более 80 скульптур из "Музеона" отправят на обследование и реставрацию
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 80 скульптур из парка искусств "Музеон" вывезут на обследование и реставрацию, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
В пресс-службе Парка Горького заявили, что состояние этих объектов было признано неудовлетворительным в ходе ежегодного планового осмотра. Для предотвращения утраты скульптур, а также в целях безопасности жителей культурные ценности перевезут в места хранения.
Среди объектов, направленных на дополнительное обследование, оказались несколько памятников советской эпохи и конца 1990-х годов, а также статуи из сада белокаменных скульптур, созданных из известняка.
Памятники из фондов парка регулярно восстанавливаются. Каждый год специалисты реставрируют десятки объектов как на месте экспонирования, так и с вывозом на специальные площадки.
При этом таких масштабных работ по сохранению коллекции скульптур еще не проводилось. Некоторые объекты могут направить во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени И. Э. Грабаря.
