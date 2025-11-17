Более 80 скульптур из "Музеона" отправят на обследование и реставрацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 80 скульптур из парка искусств "Музеон" вывезут на обследование и реставрацию, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе Парка Горького заявили, что состояние этих объектов было признано неудовлетворительным в ходе ежегодного планового осмотра. Для предотвращения утраты скульптур, а также в целях безопасности жителей культурные ценности перевезут в места хранения.

Среди объектов, направленных на дополнительное обследование, оказались несколько памятников советской эпохи и конца 1990-х годов, а также статуи из сада белокаменных скульптур, созданных из известняка.

Памятники из фондов парка регулярно восстанавливаются. Каждый год специалисты реставрируют десятки объектов как на месте экспонирования, так и с вывозом на специальные площадки.

При этом таких масштабных работ по сохранению коллекции скульптур еще не проводилось. Некоторые объекты могут направить во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени И. Э. Грабаря.

Ранее в музее-заповеднике "Коломенское" завершилась реставрация Сытного двора. Рабочие отремонтировали фасады, лепной карниз на некоторых участках, пояс над цоколем, белокаменные ступени, стены, потолки, окна и двери. Работы заняли один год.