Собянин: завершена реставрация Сытного двора музея-заповедника "Коломенское"
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Реставрация Сытного двора завершена в музее-заповеднике "Коломенское". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.
"Он находится в самом сердце исторической части музея-заповедника, рядом с церковью Вознесения Господня и храмом Казанской Иконы Божией Матери, и вместе с другими постройками создает единый ансамбль бывшей царской усадьбы", – отметил он.
Сытный двор был построен в ХVII веке в качестве части загородной резиденции царя Алексея Михайловича. В здании был один этаж с несколькими каменными палатами, в которых пекли хлеб, хранили припасы, готовили вина, квас, рыбу и мясные блюда. В 1760-е годы Сытный двор надстроили вторым этажом, после чего он использовался для хозяйственных нужд. Во второй половине XIX века там была гостиница, а затем в здании разместилась земская школа.
За год специалистам удалось отреставрировать фасады памятника, привести в порядок лепной карниз на отдельных участках и пояс над цоколем. Работы также проводились с белокаменными ступенями, стенами и потолками, деревянными окнами и дверьми, напольными покрытиями из кирпича и паркетной доски. Кроме того, в здании сделали инженерное оборудование.
Собянин напомнил, что недавно завершились работы в Домике Петра I и церкви Вознесения Господня.
"Теперь можно увидеть и Сытный двор – особое место с камерной и уютной атмосферой. Уже в декабре здесь откроется временная выставка "Романовы. Из Петергофа в Москву", – добавил он.
Ранее в Москве стартовал первый этап реставрации Правильной палаты Печатного двора, расположенной на Никольской улице. Двухэтажное кирпичное здание, имеющее статус объекта культурного наследия федерального значения, было возведено в 1533 году по указу Ивана Грозного. Подземный этаж датируется концом XV века, а основную часть комплекса построили в XVII веке.
"Новости дня": Богоявленский собор начали реставрировать в Елохове
