13 ноября, 12:10Город
В Москве начали реставрацию Правильной палаты
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве стартовал первый этап реставрации Правильной палаты Печатного двора, расположенной на Никольской улице, сообщает портал мэра и правительства города.
"Правильная палата, также известная как Теремок, – часть комплекса знаменитого Печатного двора на Никольской улице. Это уникальный памятник древнерусской архитектуры, именно здесь была напечатана первая на Руси книга", – рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Двухэтажное кирпичное здание, имеющее статус объекта культурного наследия федерального значения, было возведено в 1533 году по указу Ивана Грозного. Подземный этаж датируется концом XV века, а основную часть комплекса построили в XVII веке.
"Здание, расположенное во внутреннем дворе, сейчас нуждается в реставрации. Последний раз работы здесь проводились 40 лет назад. Часть фундамента подвалов Теремка находится в аварийном состоянии", – указал Емельянов.
По его словам, средства на первоочередные работы по сохранению памятника были выделены из городского бюджета по решению Сергея Собянина. К данному моменту специалисты уже начали укреплять фундамент и восстанавливать стены. В свою очередь, реставраторы приступили к вычинке кирпичной кладки и сводов.
Помимо этого, план работ включает гидроизоляцию и установку систем отопления. Контроль по выполнению взял на себя департамент культурного наследия.
Уточняется, что первой точно датированной печатной книгой на Руси стал "Апостол", изданный в 1564 году Иваном Федоровым и его помощником Петром Мстиславцем. В 1703-м по указу Петра I начали выпускать первую русскую газету "Ведомости".
В период с 1811 по 1814 год на месте Печатного двора возвели Московскую синодальную типографию. Здание сочетает элементы европейской готики и классицизма. Фасад украшают скульптуры льва и единорога, солнечные часы, стрельчатые окна и башенки с затейливым орнаментом. Изначально фронтон был украшен двуглавым орлом, который позже заменили на герб СССР.
Архитектор Николай Артлебен занимался реставрацией Теремка в 1872–1875 годах. По его проекту добавили крыльцо, декорировали фасад на Театральной площади и перестроили верх в русском стиле XVII века. Интерьеры украшали палехские мастера. В начале XX века здесь находился музей печатного дела, а сейчас здесь располагается Российский государственный гуманитарный университет.
Ранее в Москве приступили к реставрации фасадов и кровли павильона № 62 "Охрана природы", расположенного на ВДНХ.
Здание на Липовой аллее было построено в 1954 году. Оно является объектом культурного наследия федерального значения. Его центральная часть состоит из металлического каркаса, заполненного большими стеклянными блоками граненой формы. Скульптурный рельеф, обрамляющий главный вход, облицован цветной смальтой.
