Мосгорнаследие отреставрирует все 76 скульптур на станции "Площадь Революции"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мосгорнаследие объявило о масштабной реставрации 76 бронзовых скульптур на станции метро "Площадь Революции", сообщает "Комсомольская правда".

Станция, спроектированная архитектором Алексеем Душкиным и открытая в 1938 году, при помощи скульптур в хронологическом порядке изображает события с Октябрьской революции 1917 года до конца 1930-х годов.

Среди москвичей со временем появились различные суеверия, связанные с бронзовыми фигурами. Например, если потереть нос собаки у пограничника, то это якобы принесет удачу на экзамене, петух птичницы даст прибавку к зарплате, а туфля студентки поможет в личной жизни.

В результате многие элементы скульптур за почти 90 лет были стерты до основания. Кроме того, периодически вандалы воруют "Наган" у матроса.

Поэтому специалисты планируют разработать проект восстановления статуй, включая не только воссоздание утраченных деталей, но и нанесение защитного слоя с консервацией бронзовых поверхностей.

Все работы могут завершить к 2028 году. В Мосгорнаследии призвали пассажиров относиться к скульптурам как к музейным экспонатам и не трогать их, так как это наносит непоправимый ущерб историческому наследию.

Ранее член Ассоциации искусствоведов Юлия Шапченко назвала нынешнее отношение к скульптурам вандализмом. Она высказалась за установку прозрачных экранов или за нанесение защитного напыления. Специалист уточняла, что это возвратный слой – то есть его можно сколько угодно раз напылять. Он же предохраняет статуи от механического воздействия.

