Бронзовые скульптуры на станции метро "Площадь Революции" отреставрируют до 2028 года

Бронзовые скульптуры на станции метро "Площадь Революции" будут отреставрированы до 2028 года. Это решение было принято после того, как от частых прикосновений пассажиров металл на некоторых фигурах заметно истерся. Особенно пострадал нос овчарки пограничника, который десятилетиями трут "на удачу". Как предлагается защитить скульптуры, расскажет Москва 24.

"Призываем к сознательности"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Скульптуры на станции метро "Площадь Революции", которые являются объектами культурного наследия, нуждаются в реставрации: пассажиры десятилетиями трут части бронзовых фигур, следуя городским приметам – согласно им, это принесет удачу и исполнение желаний.

В департаменте культурного наследия столицы призвали бережно относиться к статуям.



пресс-служба департамента культурного наследия Москвы Важно понимать, что, ежедневно прикасаясь руками к скульптурам, к тому же носу собаки, мы повреждаем их, это наносит им вред.

Ранее с аналогичным обращением выступал и департамент транспорта, отметив, что "за многие годы исполнения желаний статуям самим нужна помощь – многие из них стерлись и потеряли свой первоначальный облик".

Москвичка, член Ассоциации искусствоведов Юлия Шапченко считает нынешнее отношение к скульптурам вандализмом. В разговоре с телеканалом Москва 24 она предложила установить прозрачные экраны или нанести защитное напыление.

"Фактически сверху на бронзовые скульптуры напыляется некий безопасный для бронзы слой, но тем не менее этот слой возвратный. Если его натирать, ничего страшного не будет: его можно сколько угодно раз напылять, он предохраняет скульптуры от механического воздействия", – отметила Шапченко.

Эксперт уточнила, что обратилась с вопросом о реставрации фигур в столичный департамент транспорта. Согласно официальному ответу, работы уже запланированы и завершатся до 2028 года.

"Как живые, как живые"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станция "Площадь Революции" открылась в 1938 году. Первоначально ее украшали 80 фигур, созданных скульптором Матвеем Манизером. Через образы солдата, крестьянина, студента и матери с ребенком автор показал историю страны – от Гражданской войны до конца 1930-х. У скульптуры того самого пограничника с собакой даже есть реальный прототип.

"Прототипом его послужил знаменитый пограничник, герой Никита Карацупа, который поймал очень много нарушителей советской границы. Конечно, уже во всех иностранных путеводителях "Площадь Революции" фигурирует как место, куда обязательно нужно попасть", – рассказал Москве 24 историк Александр Васькин.

В годы Великой Отечественной войны бронзовые скульптуры были эвакуированы для сохранности, а по окончании боевых действий их вернули на станцию. При этом в 1947 году четыре из них пришлось демонтировать в связи с сооружением гермозатвора перед восточным выходом.

Интересно, что изначально скульптуры едва не подверглись критике за неестественное положение фигур – все они изображены либо сидящими, либо согнувшимися, чтобы уместиться в арочные проходы. Однако, как свидетельствуют исторические источники, скульптуры лично одобрил Иосиф Сталин. "На эту станцию при открытии прибыл генеральный секретарь Сталин. Одобрил, ходил быстро вокруг скульптур и говорил "как живые, как живые" с грузинским акцентом", – вспоминал архитектор станции Алексей Душкин.



В свою очередь, традиция тереть нос бронзовой овчарке стала одной из старейших московских примет. Первыми обратили внимание на скульптуру студенты МГТУ им. Н. Э. Баумана, которые таким образом "запасались удачей" перед сдачей экзаменов. На станции есть еще три фигуры с собаками, но для загадывания желаний они выбрали ту, что повернута в сторону станции метро "Бауманская".

Со временем появилось еще 11 примет, связанных с фигурами на станции. Например, пассажиры трут петуха или наган в руке у матроса для успехов в работе, а ножку младенца – для рождения ребенка.

