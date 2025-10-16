"Космическая" карта "Тройка" появилась в продаже

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В продаже появилась новая карта "Тройка" с космической темой, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ее посвятили открытию Национального космического центра, который в День города открыли Владимир Путин и Сергей Собянин.

"В этом году мы вместе с "Роскосмосом" реализовали несколько важных проектов", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов

Он напомнил, что с космодрома Байконур стартовала ракета с юбилейным логотипом Московского метрополитена, а на Большой кольцевой линии начал курсировать тематический "космический" поезд.

Купить новую тематическую "Тройку" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазине метро, а также на маркетплейсах "Яндекс Маркет", OZON, Wildberries.

Ранее стало известно о выпуске "Тройки" с героями мультфильма "Ежик в тумане" Юрия Норштейна. Приобрести карту с их изображением можно с 16 октября. В продаже имеются шесть уникальных вариантов дизайна.

