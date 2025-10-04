"Космический" поезд начал курсировать на Большой кольцевой линии столичного метро

На Большой кольцевой линии Московского метрополитена начал курсировать тематический "космический" поезд. Его запуск приурочен к открытию Национального космического центра, 68-летию запуска первого искусственного спутника Земли и 90-летию метро. Оформление составу создали совместно Московский транспорт и госкорпорация "Роскосмос".

В каждом вагоне представлено отдельное направление: история освоения космоса, достижения отечественной космонавтики и современные проекты. Как отметили в метрополитене, за шесть месяцев работы поезд увидят около трех миллионов пассажиров. Проект направлен на популяризацию достижений российской науки и техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.