04 октября, 14:15

Транспорт

"Космический" поезд начал курсировать на Большой кольцевой линии столичного метро

"Космический" поезд начал курсировать на Большой кольцевой линии столичного метро

На Большой кольцевой линии Московского метрополитена начал курсировать тематический "космический" поезд. Его запуск приурочен к открытию Национального космического центра, 68-летию запуска первого искусственного спутника Земли и 90-летию метро. Оформление составу создали совместно Московский транспорт и госкорпорация "Роскосмос".

В каждом вагоне представлено отдельное направление: история освоения космоса, достижения отечественной космонавтики и современные проекты. Как отметили в метрополитене, за шесть месяцев работы поезд увидят около трех миллионов пассажиров. Проект направлен на популяризацию достижений российской науки и техники.

