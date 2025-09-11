11 сентября, 07:15Безопасность
Эксперты рассказали, как защититься от мошенников при покупке автомобиля
Эксперты рассказали, как защититься от мошенников при покупке автомобиля. По их словам, нельзя договариваться о приобретении с людьми по интернету. Как правило, сайты и мессенджеры аферистов не привязаны к реальному номеру.
От потери денег также помогут уберечься проверка документов, диагностика в сервисе и осторожность при выборе продавца. Вместе с тем эксперты советуют помнить простое правило: если цена кажется слишком хорошей, то это может быть обман.
