Эксперты рассказали, как защититься от мошенников при покупке автомобиля. По их словам, нельзя договариваться о приобретении с людьми по интернету. Как правило, сайты и мессенджеры аферистов не привязаны к реальному номеру.

От потери денег также помогут уберечься проверка документов, диагностика в сервисе и осторожность при выборе продавца. Вместе с тем эксперты советуют помнить простое правило: если цена кажется слишком хорошей, то это может быть обман.

