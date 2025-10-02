Форма поиска по сайту

БКЛ в Москве стала самой протяженной кольцевой линией метро в мире

Большая кольцевая линия московского метро приняла своего миллиардного пассажира. БКЛ, являющаяся самой протяженной кольцевой линией метро в мире, была полностью открыта в 2023 году после 10 лет строительства.

Как отметил президент Национального исследовательского центра перевозок Павел Иванкин, линия объединила все ветки метрополитена с применением уникальных технических решений. Пассажиры экономят до 45 минут в день, а маршруты между районами стали короче благодаря возможности не ездить через центр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

