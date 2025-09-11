Собянин: МЦК за девять лет стало одним из самых востребованных видов транспорта

Московское центральное кольцо отмечает девятилетие. За время работы оно зарекомендовало себя как один из самых популярных и удобных видов транспорта. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин

Пассажиропоток достигнул отметки 1,2 миллиарда поездок. Мэр также отметил вклад Московского центрального кольца (МЦК) в развитие прилегающих территорий и планы по дальнейшему сокращению интервалов движения поездов.

