11 сентября, 08:00

Собянин: МЦК за девять лет стало одним из самых востребованных видов транспорта

В столице обновили дорожную разметку на улицах и ключевых магистралях

Новости мира: взрыв газовой автоцистерны в Мехико привел к десяткам пострадавших

Россиян обязали заранее предупреждать кредитные организации о смене номера телефона

Оформление беспроцентных рассрочек изменится в России с 1 декабря

Эксперты предупредили о риске закрытия до 90% ПВЗ в России

Российские компании стали активно искать сотрудников

Столичные школьники смогут добавлять до 5 идентификаторов в сервисе "Москвенок"

305 детей родились в Москве 10 сентября

Мастер-класс для детей проведут на Страстном бульваре в Москве

Московское центральное кольцо отмечает девятилетие. За время работы оно зарекомендовало себя как один из самых популярных и удобных видов транспорта. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин

Пассажиропоток достигнул отметки 1,2 миллиарда поездок. Мэр также отметил вклад Московского центрального кольца (МЦК) в развитие прилегающих территорий и планы по дальнейшему сокращению интервалов движения поездов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

