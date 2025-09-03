Форма поиска по сайту

03 сентября, 07:30

Город

Асфальт заменят на Волгоградском проспекте и Марксистской улице в Москве

Асфальт заменят на Волгоградском проспекте и Марксистской улице в Москве. Специалисты обновят почти 500 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Кроме того, на улицах установят новые остановочные павильоны, модернизируют освещение, озеленят территории и уберут под землю воздушные линии. После проведения работ улучшится не только транспортная, но и пешеходная доступность, отметил Бирюков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

