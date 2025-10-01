01 октября, 11:22Мэр Москвы
Собянин объявил о начале строительства новой дороги в Орехове-Борисове Южном
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве стартовало строительство Проектируемого проезда № 963, который свяжет Каширское шоссе с Елецкой улицей. Об этом в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.
По словам мэра, новая дорога будет двухполосной. Для граждан установят новые остановочные павильоны, а также сделают тротуары. В дальнейшем планируется запустить автобусы, которые улучшат доступность ближайших станций метро.
Более того, отметил градоначальник, специалисты приведут в порядок уже существующие и создадут новые подъезды к жилым домам и промышленным предприятиям.
В результате в Орехове-Борисове Южном появится новый удобный маршрут. Строительные работы завершат в 2027 году, указал Собянин.
Он уточнил, что создание дорог квартального и районного уровней наряду с крупными инфраструктурными проектами является важной составляющей транспортного каркаса города.
Ранее стало известно, что в Бирюлеве Западном появится дорога, которая соединит сразу четыре улицы. Она протянется от Булатниковского до Проектируемого проезда № 5108.
Также на ней организуют съезды в Харьковский проезд и на Медынскую улицу. В результате местным жителям станет удобнее добираться до ближайших железнодорожных станций.
