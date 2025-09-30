Сергей Собянин сообщил о планах строительства дороги в Бирюлеве Западном

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Бирюлеве Западном будет построена дорога, которая соединит сразу четыре улицы, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Она протянется от Булатниковского до Проектируемого проезда № 5108, на ней также будут съезды на Харьковский проезд и Медынскую улицу. Мэр отметил, что жителям района, включая тех, кто живет в домах по программе реновации, станет удобнее добираться до ближайших ж/д станций, а в будущем – до новой станции метро "Бирюлево".

Для этого планируется организовать круговые развязки на пересечении с Проектируемым проездом № 5108, с Медынской улицей и Булатниковским проездом, установить автобусные павильоны, сделать пешеходные тротуары, а также разместить с западной стороны дороги велосипедную дорожку.

В настоящий момент дорога находится в стадии проектирования. По словам Собянина, ее строительство планируется завершить в 2028 году.

Ранее мэр рассказал, что в столице началось строительство пешеходного моста между Мнёвниковской поймой и Крылатским. Сооружение соединит Островную улицу с Проектируемым проездом № 1074 и улицей Нижние Мнёвники.

Когда проект будет реализован, горожане получат новую пешеходную связь между районами Хорошёво-Мнёвники и Крылатское, а также комфортный маршрут к Гребному каналу и другим спортивным объектам.

