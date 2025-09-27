Форма поиска по сайту

27 сентября, 08:05

Транспорт

"Новости дня": Бирюлевская линия метро свяжет 10 станций в Москве

"Новости дня": Бирюлевская линия метро свяжет 10 станций в Москве

Бирюлевская линия метро в Москве соединит 10 станций и обеспечит транспортную доступность для более чем миллиона жителей южных районов. Линия протяженностью свыше 22 километров даст пересадки на Замоскворецкую, Троицкую и Большую кольцевую линии, а также на МЦК и Павелецкое направление МЖД.

Уже началось строительство трех станций – "ЗИЛ", "Остров мечты" и "Кленовый бульвар". Еще семь станций находятся на стадии проектирования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Новости дня
транспортметрогородвидео

