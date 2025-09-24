Водителей предупредили об изменении в перекрытиях из-за мотофестиваля в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Участки перекрытий, которые будут действовать в Москве в связи с проведением мотофестиваля, незначительно изменились, сообщила пресс-служба Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Уточняется, что движение будет временно недоступно до 23:59 28 сентября в парковочном кармане на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина.

Также в период с 01:00 до 06:00 26 сентября и с 08:00 до 23:59 27 сентября проехать будет нельзя по Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина (в сторону улицы Косыгина).

Кроме того, москвичи и гости столицы не смогут припарковаться в парковочном кармане на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина до 23:59 28 сентября.

Ограничения на парковку будут также действовать с 00:01 26 сентября до окончания мероприятия на Бережковской набережной от улицы Потылихи до Бородинского моста.

"Будьте внимательны. Планируйте маршрут на автомобиле заранее с учетом временных ограничений. Для поездок по городу рекомендуем использовать метро", – резюмировали в ведомстве.

Для движения автомобилей будет также закрыта внешняя сторона Садового кольца. Кроме того, перекрытия введут на Большой Дорогомиловской и Смоленской улицах, Воробьевском шоссе и в других частях города.

Мотофестиваль соберет тысячи байкеров в субботу, 27 сентября. Они закроют мотосезон 2025 года. Мероприятие начнется на смотровой площадке Воробьевых гор в 10:00, сама колонна мотоциклистов стартует в 12:00.

Участники проедут по Садовому кольцу, а затем присоединятся к гостям фестиваля. Развлекательная программа продлится до 18:00.