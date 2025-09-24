Движение перекроют в районе Цветного бульвара 27–28 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта в районе Цветного бульвара перекроют в выходные, 27 и 28 сентября, из-за проведения детского велофестиваля, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В субботу, 27 сентября, с 00:01 до 20:00 и на следующий день с 08:00 до 22:00 на Цветном бульваре не будет движения от Садового кольца до Петровского бульвара в каждом направлении.

Помимо этого, ограничения введут по первой крайней левой полосе в пятницу, 26 сентября, с 10:00 до 22:00 и в воскресенье, 28 сентября, с 20:00 до 10:00 следующего дня на Цветном бульваре от дома 27/24 до дома 1.

Также машины не смогут проехать по крайней правой полосе 27 сентября с 08:00 до 20:00 и 28 сентября с 08:00 до 22:00 на Петровском бульваре в районе Трубной площади.



Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Ведомство обратило внимание, что 26-го числа с 00:01 до окончания мероприятия на участках перекрытий будет запрещена парковка. Водителей призвали быть внимательными и заранее строить маршруты поездок.

Первый детский велофестиваль состоится 27–28 сентября. Принять участие в нем можно бесплатно, однако родителям во время регистрации нужно выбрать подходящую для ребенка категорию.

Например, для детей в возрасте 4–6 лет будет доступна дистанция до 700 метров, 7–9 лет – до 1,4 километра, 10–13 лет – до 2,8 километра, а 14–16 лет – до 5,6 километра.