Манежная площадь приглашает на осенний гастрофестиваль 27 и 28 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гастрономический фестиваль, посвященный лучшим традициям Москвы, пройдет на Манежной площади 27 и 28 сентября. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Меню фестиваля получилось крайне разнообразным: от авторских блюд известных шеф-поваров до домашних десертов. Посетители смогут попробовать сезонные угощения столичных рестораторов, а также послушать музыку и увидеть кулинарные поединки.

Свое гастрономическое путешествие гости могут начать с легких и свежих овощных закусок, соленых огурцов и острого сербского соуса урнебес. Всем желающим также предложат мясные блюда с дымком: шашлыки, колбаски, плескавицу с расплавленным сыром, форель, приготовленную на открытом огне.

Кроме того, на прилавках можно будет найти выпечку с разными начинками: от пирогов с мясом и шпинатом до калачей с семгой или уткой. На десерт можно будет взять яблочные пироги и рулеты с ягодами.

Отдельной страницей фестиваля станут сибирские угощения и дичь. К примеру, можно будет попробовать сугудай из омуля, пряную жареную тыкву, томленого кабана и курильского гребешка. Согреться посетителям помогут пряное какао, тыквенный латте, ягодные чаи и другие напитки.

Также на фестивале состоятся поединки между шеф-поварами и студентами кулинарных колледжей, они будут готовить блюда на глазах у публики. Каждая дуэль будет построена по принципу "одна основа – два разных прочтения".

В субботу, 27 сентября, в 15:00 пройдет поединок "Подкопченные баклажаны против брускетты с томатами", а в 16:00 – "Патте из печени и паштет из скумбрии". В воскресенье, 28 сентября, в 15:00 посетители смогут увидеть кулинарную дуэль "Котлета с начинкой из фуа-гра и овощи гриль против пожарской котлеты с воздушным пюре", а в 16:00 пройдет противостояние "Паштет из говяжьей печени и салат с телячьей печенью".

В 18:00 на сцене на Манежной площади пройдут выступления кавер-групп и известных столичных коллективов. 27 сентября концерт откроет дуэт Voice Lab, после чего зрители услышат саксофониста Сергея Головню. 28 сентября вечерняя программа откроется небольшим концертом ансамбля Jazz Guitar Band народного артиста России Алексея Кузнецова. Затем на сцене выступит певица Арцвик.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные, 27 и 28 сентября, на Цветном бульваре состоится первый детский велофестиваль. Поучаствовать в данном мероприятии можно бесплатно. Родителям предстоит выбрать во время регистрации подходящую для ребенка категорию.

Кроме того, гости фестиваля "Музыкальная Москва" смогут увидеть арт-постановку и открытый кинопоказ 27 сентября. Мероприятия, посвященные творчеству композиторов Петра Чайковского и Сергея Танеева, пройдут в павильоне № 44 "Кролиководство" на ВДНХ.