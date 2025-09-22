Скрытую под землей московскую реку можно увидеть на выставке на ВДНХ

Фото: Русский музей

На выставке "Образ Москвы в русском искусстве" представлена картина, позволяющая увидеть то, как раньше выглядела убранная под землю река Неглинная, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Речь идет о полотне "Ледяные горы на Неглинке во время Масленой недели" 1790-х годов французского живописца Жерара Делабарта. Художник изобразил зимние гуляния москвичей на этой реке.

Уже в начале XIX века Неглинная, протекавшая вдоль Кремля, превратилась в проблему для растущей Москвы. Река постоянно мелела, загрязнялась и нередко выходила из берегов. Поэтому в 1817–1819 годы ее заключили в подземный коллектор, а сверху разбили Александровский сад.

Для юных гостей выставки подготовлен специальный квест – им предлагается сравнить пейзаж с современной картой Москвы. Так они могут обнаружить, что река не исчезла бесследно и продолжает течь под аллеями и клумбами.

Картина считается уникальной, так как это единственное полотно кисти Делабарта, на котором видна зимняя Москва.

Художественная выставка проходит в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ. Кроме картины французского художника, там также представлены 103 других полотна и 11 скульптур. Некоторые шедевры впервые привезли в Москву из петербургского Государственного Русского музея. Всего экспозиция состоит из четырех разделов: "Старая Москва", "Новая Москва", "Москва – столица" и "Москвичи".

