Джефф Монсон посетит закрытие мотосезона на Воробьевых горах 27 сентября

В грядущие выходные, 27–28 сентября, жители и гости столицы смогут стать свидетелями кулинарной дуэли, побывать на первом детском велозабеге, увидеть закрытие мотосезона и не только. Подробнее – в нашем материале.

Наперегонки с ветром

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На протяжении двух дней Цветной бульвар будет площадкой первого детского велофестиваля, поучаствовать в котором юные гости смогут бесплатно.



Максим Ликсутов заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности По поручению Сергея Собянина мы проводим велофестивали, и с каждым разом к нам присоединяется все больше москвичей и гостей города. Многие из участников – это дети, которые приезжают на наши праздники с родителями. В этом году в дополнение к четырем обычным велофестивалям мы решили провести еще один, специальный – для юных велосипедистов.

Участникам предстоит преодолеть дистанции от 700 метров и до 5,6 километра. При этом на праздник приглашаются семьи, даже если их ребенок решит не участвовать в заездах. В таком случае гости смогут посмотреть развлекательную программу, которую подготовили артисты Московского цирка Никулина, а также шоу велотреков и не только.

Родителям, чьи дети решат поучаствовать в фестивале, нужно пройти регистрацию на официальном сайте.

Закрытие мотосезона

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

27 сентября сотни мотоциклистов соберутся на Воробьевых горах, чтобы поучаствовать в 13-м Московском мотофестивале и завершить сезон, прокатившись по Садовому кольцу.

Пока байкеры будут колесить по столице в составе колонны, зрители смогут послушать музыкальные выступления, в том числе Владимира Кузьмина и группы "Парк Горького", поучаствовать в розыгрышах и конкурсах. В качестве приглашенных гостей – звезда ММА Джефф Монсон и мотогонщица Екатерина Колпакова, у которых также можно будет взять автографы. А в завершении фестиваля ожидается розыгрыш мотоцикла.

Подробнее с программой можно ознакомиться здесь.

Кулинарные дуэли и дегустации

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В грядущие выходные стоит заглянуть и на Манежную площадь, где пройдет гастрономический фестиваль, посвященный лучшим столичным традициям. Гостям предложат попробовать куриный бульон с теплым хлебом, борщ и харчо с говядиной, колбаски и многое другое. Также организаторы советуют не проходить мимо легких и овощных закусок, например болгарского салата с брынзой или острого сербского соуса урнебес.

Ну а любители мяса смогут попробовать плескавицу с расплавленным сыром, люля-кебаб, и, конечно, не обойдется без шашлыков и форели на огне. Отдельно на фестивале будут выделены сибирские угощения и дичь. В том числе томленый кабан, сугудай из омуля, блюда из оленины и многое другое.

Также на прилавках можно будет найти разнообразную выпечку и десерты, а в случае прохладной погоды согреться помогут горячие напитки. Например, пряное какао, тыквенный латте или таежные чаи.

В свою очередь, шеф-повара и студенты кулинарных колледжей сразятся в поединках. 27 сентября в 15:00 пройдет батл "Подкопченные баклажаны против брускетты с томатами", а в 16:00 – "Патте из печени и паштет из скумбрии". 28-го в 15:00 гостей ждет дуэль "Котлета с начинкой из фуа-гра и овощи гриль против пожарской котлеты с воздушным пюре", а в 16:00 – "Паштет из говяжьей печени и салат с телячьей печенью".

А с 18:00 гости смогут услышать выступление кавер-групп и столичных коллективов.

Музыкальные выходные

Фото: пресс-служба ВДНХ

27 сентября на ВДНХ в павильоне № 44 "Кролиководство" в рамках фестиваля "Музыкальная Москва" можно будет посетить открытый кинопоказ и арт-постановку "Чайковский детям". Последний приурочат к 185-летию со дня рождения композитора.

Гостей приглашают отправиться в необычное путешествие по страницам "Детского альбома" Чайковского (участие возможно по предварительной регистрации), а затем, в 17:00 можно будет присоединиться к кинопоказу "Музыкальная Москва Танеева", который расскажет о важных локациях из жизни композитора (мероприятие также доступно по предварительной регистрации).