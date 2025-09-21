В Московском марафоне приняло участие рекордное число бегунов

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

На старт забега в дистанции 42,2 километра Московского марафона вышли около 20 тысяч спортсменов, рассказал директор марафона Дмитрий Тарасов.

Он подчеркнул, что Московский марафон стал самым большим беговым мероприятием в столице. В субботу, 20 сентября, прошел забег на 10 километров, в рамках которого были установлены два национальных рекорда.

"Мы очень рады, что у нас сильный состав, которому по силам сделать так, чтобы отдельные ребята из нашей команды смогли побить, в том числе, рекорд России", – отметил Тарасов.

По его словам, в целом на Московский марафон в этом году зарегистрировались 50 тысяч участников из 65 стран. Данный показатель является абсолютным рекордом. При этом около 70% участников – москвичи.

"Остальные приехали к нам из других стран и городов. Из общего количества зарегистрированных участников около половины – это люди, которые впервые вышли на старт Московского марафона, и 20% тех, кто никогда не выходили на старт ни одного бегового сообщества", – добавил Тарасов.

Как уточнили в пресс-службе столичного Дептранса, движение на ряде улиц начали открывать после проведения марафона.

В частности, для водителей уже открыто движение на Страстном и Петровском бульварах, а также на Сретенском бульваре, Чистопрудном и Цветном. Постепенно открывают набережные и улицы города.

Московский марафон состоялся в столице в 12-й раз. Победителями стали кенийский легкоатлет Альфонс Киген и россиянка Луиза Лега. При этом кениец установил новый рекорд, преодолев мужскую дистанцию за 2 часа 9 минут 31 секунду.

В марафоне также приняли участие телеканал Москва 24 и радиостанция "Москва FM". Ведущий телеканала Москва 24 Иван Евдокимов преодолел корпоративную эстафету на дистанции 42,2 километра.

Кроме того, Москва 24 подготовила музыкальный сюрприз для всех участников марафона. На Пречистенской набережной бегунов приветствовал медный духовой оркестр Brass Band.