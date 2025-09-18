Телеканал Москва 24 и радио "Москва FM" присоединятся к Московскому марафону

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Телеканал Москва 24 и радиостанция "Москва FM" примут участие в Московском марафоне, который состоится 20 и 21 сентября.

21 сентября в 09:00 ведущий телеканала Москва 24 Иван Евдокимов вместе с командой радиостанции "Москва FM" пробежит корпоративную эстафету на дистанции 42,2 километра.

Кроме того, Москва 24 подготовила музыкальный сюрприз для всех участников марафона. На одном из ключевых участков дистанции – Пречистенской набережной (на 3-м километре) бегунов поприветствует медный духовой оркестр Brass Band. Музыка создаст праздничную атмосферу и поможет участникам найти силы для покорения марафонской дистанции. Музыканты будут поддерживать спортсменов с 09:00 до 11:00.

Московский марафон пройдет в столице в 12-й раз. В мероприятии примут участие около 50 тысяч спортсменов из 65 стран. Спортсмены смогут пробежать дистанции на 10 и 42,2 километра.

Старт обоих маршрутов состоится на Лужнецкой набережной, финиш – на улице Лужники. Трассы пройдут мимо Большого театра, собора Василия Блаженного, памятника Петру I и других знаковых мест Москвы.

Поучаствовать в мероприятии можно и в качестве зрителя. По маршруту забегов создали 100 точек поддержки. Они отмечены на карте болельщика, которая находится на сайте забега.

За ходом соревнования можно также следить в прямом эфире, трансляции будут доступны в официальной группе забега в соцсети "ВКонтакте", их также покажут в кинотеатрах "Формула Кино" и "Синема Парк".