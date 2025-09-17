Более 60 улиц и набережных перекроют для проведения Московского марафона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более чем на 60 улицах и набережных в центре столицы будет перекрыто движение 20 и 21 сентября в связи с проведением Московского марафона, передает портал мэра и правительства Москвы.

В субботу, 20 сентября, с 05:00 до 12:30 будет закрыт участок улицы Лужники от дома 24, строения 24, до Лужнецкой набережной. В воскресенье, 21 сентября, аналогичные ограничения будут действовать с 03:00 до 12:30. Также с 05:00 до 12:30 20 сентября и с 03:00 до 11:30 21 сентября будет недоступна Лужнецкая набережная от улицы Лужники до Фрунзенской набережной.

Также водители не смогут проехать по внешней стороне Смоленского бульвара от Смоленской улицы до Зубовского бульвара с 08:50 до 13:00. Кроме того, с 09:00 до 13:00 перекроют внешнюю сторону Зубовского бульвара на участке от Смоленской улицы до Крымской эстакады и Смоленскую-Сенную площадь от дома 6 до дома 8 на Смоленской улице. С 09:00 до 13:10 будет ограничено движение на Смоленской улице от Бородинского моста до 1-го Смоленского переулка.

21 сентября с 08:30 до 15:45 движение закроют на Зубовском бульваре от Зубовской улицы до Крымской эстакады и на Смоленском бульваре от Смоленской улицы до Зубовской улицы. С 08:30 до 16:30 ограничения затронут Смоленскую площадь от Новинского бульвара до Смоленского бульвара, а также Новинский бульвар от Садовой-Кудринской улицы до Смоленской площади. С 08:30 до 16:40 под перекрытие подпадет участок Смоленской улицы от Смоленской набережной до Смоленской площади.

Вместе с тем 20-го числа для движения также будут недоступны несколько набережных. С 09:00 до 13:15 будет закрыта Смоленская набережная (от Проточного переулка до Ростовской набережной), с 09:00 до 13:20 – Ростовская набережная (от 1-го Вражского переулка до Бородинского моста), а с 09:00 до 13:30 – Саввинская набережная (от Новодевичьего проезда до 1-го Вражского переулка).

Также в этот день с 09:00 до 13:50 проезд будет перекрыт на Новодевичьей набережной (от улицы Лужники до Саввинской набережной), улице Хамовнический Вал (от Новодевичьей набережной до Лужнецкого проезда) и на Лужнецкой набережной (от улицы Лужники до Новодевичьей набережной).

В свою очередь, в субботу с 09:00 до 14:00 и в воскресенье с 09:00 до 17:30 движение транспорта будет ограничено на участке улицы Лужники от Лужнецкой набережной до аллеи Славы.

С 09:00 до 12:45 20 сентября и с 08:00 до 11:30 21 сентября перекрытия запланированы на Фрунзенской набережной от Крымского проезда до улицы Хамовнический Вал. 20 сентября с 09:00 до 12:45 недоступен будет проезд от Фрунзенской набережной до Зубовского бульвара.

Тем временем 21-го числа утром и днем будут закрыты несколько центральных улиц Москвы. Например, с 08:00 до 11:45 перекрытия коснутся:



Пречистенской набережной (от Большого Каменного моста до Крымского проезда);

Кремлевской набережной (от площади Васильевский Спуск до Большого Каменного моста);

Москворецкой набережной (от Большого Устьинского моста до площади Васильевский Спуск).

С 08:00 до 12:00 в этот день будут недоступны для автомобилей:



Китайгородский проезд (от улицы Варварки до Москворецкой набережной);

Старая площадь (от улицы Ильинки до улицы Варварки);

Новая площадь (от Лубянской площади до улицы Ильинки);

Театральный проезд (от улицы Большой Дмитровки до Лубянской площади);

улица Охотный Ряд (от Тверской улицы до Театрального проезда).

Вместе с тем 21-го числа с 08:00 до 12:30 ограничения введут на Тверском бульваре от Тверской улицы до Большой Никитской улицы, с 08:00 до 12:40 перекроют Моховую улицу от Воздвиженки до Тверской, а также саму Тверскую улицу от 1-й Тверской-Ямской до Моховой.

С 08:00 до 12:45 будут закрыты Большой Путинковский переулок (от Страстного бульвара до Тверской улицы), Страстной бульвар (от площади Петровские Ворота до Большого Путинковского переулка) и Петровский бульвар (от Трубной площади до площади Петровские Ворота).

В планах на воскресенье также введение ограничений с 08:00 до 13:15. Они коснутся:



Цветного бульвара (от Трубной площади до Садовой-Самотечной улицы);

Рождественского бульвара (от улицы Сретенки до Трубной площади);

Сретенского бульвара (от Мясницкой улицы до улицы Сретенки);

Чистопрудного бульвара (от улицы Покровки до Мясницкой улицы).

С 08:00 до 13:30 21 сентября закроют проезд по Покровскому и Яузскому бульварам.

Еще одни ограничения с 08:30 до 13:45 распространятся на Серебряническую, Полуярославскую и Костомаровскую набережные. Они в том числе затронут Костомаровский переулок и Костомаровский мост.

В период с 08:30 до 14:00 движение будет ограничено на следующих участках:



Николоямская набережная (от Берниковской набережной до Костомаровского моста);

Берниковская набережная (от Астаховского моста до Николоямской набережной);

Подгорская набережная (от Астаховского моста до Малого Устьинского моста).

Кроме того, с 08:30 до 14:30 будет закрыт участок Краснохолмской набережной от Большого Краснохолмского моста до Саринского проезда.

Другой ряд участков, которые будут перекрыты 21-го числа с 08:30 до 14:45, включает в себя Котельническую, Гончарную и Устьинскую набережные, Малый и Большой Устьинские мосты, а также Устьинский проезд. Вместе с ними с 08:30 до 14:50 перекроют Яузскую улицу от Устьинского проезда до Серебрянической набережной.

Помимо этого, движение транспорта ограничат с 08:30 до 15:00 в Садовническом проезде (от Садовнической набережной до Большого Устьинского моста) и на Раушской набережной (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста). В свою очередь, с 08:30 до 15:10 водители не смогут проезжать по улице Балчуг, в Лубочном переулке и по Малому Москворецкому мосту.

Вместе с тем с 08:30 до 15:30 движение ограничат на следующих улицах Москвы:



Большая Ордынка (от Люсиновской до Кадашевской набережной);

Коровий Вал (от Октябрьского тоннеля до Большой Ордынки);

Октябрьский тоннель (от Крымского Вала до съезда на Коровий Вал);

Крымский Вал (от Пушкинской набережной до Октябрьского тоннеля);

Крымский мост (от Крымской эстакады до Пушкинской набережной).

При этом с 08:30 до 16:15 перекрытия затронут также часть Садового кольца:



Садовую-Кудринскую улицу (от Новинского бульвара до Большой Садовой);

Большую Садовую улицу (от Садовой-Кудринской до Маяковского тоннеля);

Маяковский тоннель (от Большой Садовой до Садовой-Триумфальной);

Садовую-Триумфальную и Садовую-Каретную улицы (от Садовой-Триумфальной до Каретного Ряда).

Однако перекрытия на некоторых набережных 21 сентября запланированы на более позднее время. Например, с 09:00 до 16:40 будет закрыта Ростовская набережная от 1-го Вражского переулка до Бородинского моста, а с 09:00 до 16:50 перекроют Саввинскую, Новодевичью и Лужнецкую набережные.

Кроме того, парковка на участках перекрытия движения будет запрещена 20 и 21 сентября с 00:01 до окончания мероприятия. Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений.

Московский марафон пройдет в столице в 12-й раз. Мероприятие соберет около 50 тысяч спортсменов из 65 стран. Участников ждут забеги на 10 и 42,2 километра.

В 2025 году марафон стал частью новой стратегии "Бегового сообщества" по развитию профессионального спорта. В связи с этим 19 и 20 сентября будет представлена совместная с Всероссийской федерацией легкой атлетики программа по обмену опытом для тренеров.