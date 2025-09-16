Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

13-й Московский мотофестиваль пройдет на Воробьевых горах 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что на данном мероприятии соберутся тысячи байкеров, которые закроют мотосезон в 2025 году.

"Столичные мотофестивали – возможность напомнить всем участникам о соблюдении правил дорожного движения и ответственном поведении на дорогах", – отметил Ликсутов, добавив, что московские власти продолжают привлекать внимание к мотокультуре и повышать безопасность поездок по поручению Сергея Собянина.



Расписание мотофестиваля, маршрут и порядок заезда будут представлены департаментом транспорта Москвы ближе к дате проведения мероприятия.

12-й Московский мотофестиваль проходил на смотровой площадке Воробьевых гор весной 2025 года. Он был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и ознаменовал открытие мотосезона.

Впервые в истории фестиваля участие в пробеге принимала военная мототехника, которую предоставил музей "Моторы войны". Посетили данное мероприятие Лев Лещенко, Денис Майданов и Олег Газманов.

