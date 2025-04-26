Московский мотофестиваль стартовал на Воробьевых горах

Фото: ТАСС/Валерия Калугина

Двенадцатый Московский мотофестиваль, который посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и знаменует открытие мотосезона, стартовал на смотровой площадке Воробьевых гор в субботу, 26 апреля.

Впервые в истории фестиваля участие в пробеге принимает военная мототехника, которую предоставил музей "Моторы войны".

Участие в заезде принимают Лев Лещенко, Денис Майданов и Олег Газманов. При этом всем участникам фестиваля предложили принести с собой георгиевские ленточки, чтобы почтить память о подвиге героев ВОВ.

В связи с проведением фестиваля на ряде улиц в центре и на западе города временно изменена схема движения транспорта. Планируется, что по мере продвижения мотоколонны проезд будут открывать.