Движение транспорта будет ограничено в центре и на западе Москвы из-за мотофестиваля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В субботу, 26 апреля, в столице состоится 12-й Московский мотофестиваль. В связи с этим на ряде улиц в центре и на западе города была временно изменена схема движения транспорта, передает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, до 07:00 27 апреля автомобилисты не смогут проехать на участке Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта.

Кроме того, до 19:00 26 апреля ограничения будут действовать на улице Косыгина в направлении Ленинского проспекта. Проезд перекроют на участке от Мичуринского проспекта до дома 28, строения 22, а также на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина.

В соответствии с планом, колонна мотоциклистов будет выезжать с Воробьевых гор в 12:00. После этого они сделают круг по Садовому кольцу. В связи с этим с 11:40 проезд будет закрыт на внешней стороне Садового кольца. Также ограничения коснутся улицы Косыгина и будут действовать от дома 28, строения 22 до Воробьевского шоссе.

По самому Воробьевскому шоссе проехать будет нельзя от улицы Косыгина до Бережковской набережной. Также автомобилисты не смогут передвигаться на участке от Бережковской набережной до набережной Тараса Шевченко. Движение транспорта закроют и на Большой Дорогомиловской улице в районе Бородинского моста и на самом мосту.

Те же ограничения коснутся участка Смоленской улицы от Бородинского моста до Садового кольца. Планируется, что по мере продвижения мотоколонны проезд будут открывать.

Вместе с тем 26 апреля с 12:30 до 15:00 движение для транспорта будет закрыто на участке улицы Косыгина в направлении Воробьевского шоссе. Проехать не удастся от дома 28, строения 22 до Мичуринского проспекта.

Кроме того, до 12:00 нельзя будет проехать по крайней правой полосе Университетского проспекта в районе Университетской площади. Это коснется движения в направлении Мичуринского проспекта.

Также автомобильное движение ограничат на улице Пруд-Ключики в районе Лефортово. Ограничения введут с 28 апреля до 11 июля на участках улицы Пруд-Ключики в районе дома 55, строение 8, до улицы Авиамоторная, а также с 11 июля до 8 сентября от дома 55, строение 8, до дома 55 по улице Авиамоторная.