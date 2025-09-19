Жители столицы смогут поддержать участников Московского марафона на специальных локациях

В грядущие выходные, 20–21 сентября, в столице пройдет несколько крупных мероприятий. Желающие смогут поучаствовать в спортивных состязаниях, посетить кинопоказы, ретровыставки и дегустации. Подробнее – в нашем материале.

Московский марафон

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский марафон, ставший одним из крупнейших забегов страны, пройдет в столице 20 и 21 сентября: участникам предстоит преодолеть дистанции на 10 и 42,2 километра. В этом году состязание состоится уже в 12-й раз и соберет порядка 50 тысяч спортсменов, которые представят 65 стран. Профессионалы и любители пробегут мимо главных достопримечательностей города: например, стартуя и финишируя в "Лужниках", по пути они увидят центральные набережные, собор Василия Блаженного, сталинские высотки и многое другое.

Ведущий телеканала Москва 24 Иван Евдокимов вместе с командой радиостанции "Москва FM" также пробежит корпоративную эстафету на дистанции 42,2 километра. Кроме того, Москва 24 подготовила для всех участников марафона музыкальный сюрприз: на одном из ключевых участков дистанции (Пречистенской набережной) бегунов поприветствует медный духовой оркестр Brass Band.

Суммарный призовой фонд марафона составит 10,74 миллиона рублей. Бороться за призовые места будут около 100 профессиональных спортсменов, часть из них представляют Индию, Кению, Китай, Марокко и другие страны.

При этом 20 сентября по центру мегаполиса смогут пробежать и юные спортсмены от 4 до 13 лет: в зависимости от возраста им будут предложены дистанции 400 или 800 метров.

При этом к марафону приглашают присоединиться и болельщиков. Для них организуют специальные точки, ознакомиться с которыми можно здесь.

День спортивного ориентирования

Фото: Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

20 сентября желающих также приглашают присоединиться к Дню спортивного ориентирования "Рогейн: по следам культуры". На соревнованиях ждут как индивидуальных участников в форматах "ориентирование" и "рогейн", так и целые семьи. Причем переживать об уровне подготовки не нужно: принять участие можно с восьми лет.

Тем, кто решит участвовать в рогейне, нужно будет также ответить на вопросы, касающиеся истории и культуры места состязаний, которые начнутся на стадионе "Авангард", а продолжатся в Измайловском парке культуры и отдыха.

Кроме этого, желающие смогут посетить лекции об ориентировании на местности. Подробнее – здесь.

Ретровыходные

Фото: пресс-служба Московского кинокластера

В свою очередь, кинопарк "Москино" приглашает на ретровыходные 20 и 21 сентября. В субботу любителям авто советуют заглянуть на площадку декорации "Москва 1940-х", где с 11:00 до 19:00 будет проходить выставка машин ГАЗ-М-21 "Волга". А в 11:20 всех желающих приглашают присоединиться к викторинам и конкурсу костюма.

С 11:00 до 19:00 также можно будет посетить автокиновыставку Вадима Задорожного: там покажут машины, которые принимали участие в съемках известных картин, а также представят инсталляции по мотивам советских фильмов "Берегись автомобиля" и "Москва слезам не верит". Помимо этого, гостей пригласят попробовать культовые десерты, приготовленные по ГОСТу: трубочки с заварным кремом, торт "Птичье молоко" и пирожное "Картошка".

Гости также смогут почувствовать себя настоящими актерами: с 12:00 до 19:00 на локации "Москва 1940-х" можно будет принять участие в постановочных съемках сцены из "Кавказской пленницы, или Новых приключений Шурика", а на площадке "Уездный город" – стать героем мюзикла "Соломенная шляпка".

Вкусная суббота

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Рынок "Москва – на волне" в Косино-Ухтомском приглашает провести субботу на дегустациях морепродуктов и холодных закусок. Организаторы обещают котлеты из рубленого мяса моллюска в хрустящей оболочке, филе минтая в золотистой панировке, чебуреки и многое другое.

Кроме того, не обойдется и без полезной информации: на локации расскажут о том, какой путь совершает рыба, прежде чем оказаться на прилавках магазина.

Развлечения в парках

Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичных парках в грядущие выходные тоже пройдут интересные мероприятия. Например, 20 сентября в парке "Северное Тушино" состоится фестиваль "Фестарт": с 12:00 до 22:00 здесь запланированы концерт, спортивные игры, танцевальные батлы и даже мастер-классы по установке палаток. А парк 50-летия октября в этот же день приглашает на мастер-класс и турнир по игре в петанк с 12:00 до 17:00.

Уже 21 сентября гостей ждут на фестивале "Апсны" в саду "Эрмитаж". Здесь выступят творческие коллективы, пройдут показы дизайнеров, а также дегустации и мастер-классы абхазских шеф-поваров.