Кениец и россиянка стали победителями Московского марафона

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Кенийский легкоатлет Альфонс Киген и россиянка Луиза Лега стали победителями Московского марафона.

Кениец преодолел мужскую дистанцию за 2 часа 9 минут 31 секунду, установив новый рекорд марафона. Второе и третье место заняли Гебретсадик Адихана из Эфиопии и россиянин Дмитрий Неделин соответственно.

Россиянка финишировала с результатом 2 часа 28 минут 32 секунды. Второй стала Марина Ковалева, а третьей – Дина Александрова.

Московский марафон состоялся в столице в 12-й раз. Мероприятие собрало около 50 тысяч спортсменов из 65 стран.

В марафоне также приняли участие телеканал Москва 24 и радиостанция "Москва FM". Ведущий телеканала Москва 24 Иван Евдокимов преодолел корпоративную эстафету на дистанции 42,2 километра.

Кроме того, Москва 24 подготовила музыкальный сюрприз для всех участников марафона. На Пречистенской набережной бегунов приветствовал медный духовой оркестр Brass Band.