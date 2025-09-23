Форма поиска по сайту

Новости

Новости

23 сентября, 08:24

Транспорт

Внешнюю сторону Садового кольца закроют из-за мотофестиваля 27 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Внешнюю сторону Садового кольца закроют для движения автомобилей в субботу, 27 сентября, в связи с проведением Московского мотофестиваля. Об этом сообщает столичный Дептранс со ссылкой на ЦОДД в своем телеграм-канале.

Для водителей будут временно ограничены улицы Косыгина (в сторону Воробьевского шоссе), Большая Дорогомиловская и Смоленская, а также Воробьевское шоссе.

Кроме того, движение перекроют на:

  • Бережковской набережной;
  • Внешней стороне Садового кольца;
  • Бородинском мосту;
  • Съездах с Бородинского моста на набережную Тараса Шевченко.

Все ограничения введут в 11:40, а снимать будут по мере прохождения мотоколонны.

Помимо этого, движение закроют на Университетской площади (в сторону Университетского проспекта) от улицы Косыгина до Университетского проспекта. Здесь нельзя будет проехать с пятницы, 26 сентября, 09:00 до воскресенья, 28 сентября, 07:00.

27 сентября будет закрыто движение:

  • с 08:00 до 12:00 по 1 крайней правой полосе на Университетском проспекте в районе Университетской площади;
  • с 08:00 до 19:00 на улице Косыгина от Мичуринского проспекта до дома 28, строения 22, по улице Косыгина и на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина;
  • с 12:30 до 15:00 на улице Косыгина (в сторону Воробьевского шоссе) от дома 28, строения 22, до Мичуринского проспекта.

На некоторых участках ограничений будет запрещена парковка. Жителей и гостей города просят пересесть на метро для поездок в центр.

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Мотофестиваль соберет тысячи байкеров. Они закроют мотосезон 2025 года. Мероприятие начнется на смотровой площадке Воробьевых гор в 10:00, сама колонна мотоциклистов стартует в 12:00. Участники проедут по Садовому кольцу, а затем присоединятся к гостям фестиваля. Развлекательная программа продлится до 18:00.

Тысячи байкеров соберутся на мотофестивале в Москве

транспортперекрытиягород

