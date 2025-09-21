Собянин: службы помощи ЦОДД выручили москвичей более 25 тыс раз с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Службы помощи ЦОДД пришли на выручку столичным водителям более 25 тысяч раз с начала года. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Как напомнил мэр Москвы, дорожный, вело- и мотопатруль помогают регулировать движение на сложных перекрестках. Они помогают при поломках машин и в оформлении Европротокола, а также запускают двигатели, меняют пробитые колеса и оказывают доврачебную помощь.

"Сотрудники дорожного патруля перемещают аварийные авто с проезжей части для устранения затора и огораживают место ДТП для безопасности всех участников. Зимой они буксируют грузовые автомобили в случае застревания", – сказал Собянин.

По словам главы города, вело- и мотопатруль выручили москвичей свыше 500 раз с июня.

В Москве дежурят 36 экипажей дорожного патруля, летом к ним присоединяются 17 вело- и 6 мотопатрульных экипажей.

"Их помощь бесплатна – Ситуационный центр ЦОДД фиксирует все инциденты 24/7 и направляет ближайший экипаж", – подчеркнул мэр.

Сама служба работает с 2017 года. Велопатруль появился в 2018 году, а мотопатруль – весной 2024-го.

Как отметил Собянин, они стали важной частью городской системы безопасности и помогают сделать движение в Москве комфортнее.

Между тем внедрение современных технологий в транспортной сфере является одной из ключевых задач Стратегии развития Москвы, рассказывал глава города. Для этих целей в столице открыли Центр перспективных разработок Московского транспорта.

По словам Собянина, Центр стал единой площадкой, где сосредоточены подразделения столичного транспорта. В нем работают инженеры, программисты, аналитики данных и эксперты.

