Сергей Собянин: в Москве началось применение новейших уборочных машин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице начали применять новейшие подметально-уборочные машины, заявил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

"Выпускает их резидент ОЭЗ "Технополис Москва" – "Завод Инновационной Спецтехники". С ним заключен офсетный контракт на производство и поставку электрической коммунальной техники. Благодаря тесному сотрудничеству завода с коммунальными службами техника хорошо адаптирована к городским условиям", – отметил градоначальник.

На улицах столицы работает уже 52 таких машины, но в дальнейшим их число должно вырасти. Подметально-уборочная техника отличается своей компактностью, многофункциональностью и маневренностью. Также у нее есть полный привод, что позволяет использовать машину круглый год.

В летний сезон коммунальщики используют ее как дорожный вакуумный пылесос, а зимой с помощью ее фронтальной щетки очищают территории и распределяют противогололедные материалы.



"Важное преимущество этой техники – электродвигатель. Он экологичен и снижает расходы на эксплуатацию. Кроме того, уровень шума – на 75% ниже по сравнению с дизельными аналогами. Машина может работать в ночное время и в местах, где особенно важно сохранять тишину", – резюмировал Собянин.

Ранее мэр рассказывал, что в коммунальном хозяйстве Москвы уже используют различные передовые технологии, включая роботов. Например, их применяют для обследования, обслуживания и ремонта подземных коммуникаций. Они позволяют проводить мониторинг инженерных сетей в местах, труднодоступных для человека, а все данные записываются и анализируются.

