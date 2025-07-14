Собянин рассказал о применении передовых технологий в коммунальном хозяйстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В коммунальном хозяйстве Москвы используют различные передовые технологии, включая роботов. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

"Роботов (уже используют. – Прим. ред.) для обследования, обслуживания и ремонта подземных коммуникаций. Они позволяют проводить мониторинг инженерных сетей в местах, труднодоступных для человека, а все данные записываются и анализируются", – подчеркнул мэр Москвы.

В 2025 году коммунальщики начали испытывать новейшие электрические подметально-вакуумные машины, собранные в России. Такую технику можно использовать круглый год, она отличается своей компактностью и экологичностью. Уровень шума при ее работе на 75% ниже, чем у дизельных аналогов.



"В ближайшие годы планируем перевести часть уборочной техники на электрическую тягу", – сказал Собянин.

Увеличивается и парк автомобилей, работающих на природном газе. Градоначальник напомнил, что выбросы угарного газа от них в 10 раз меньше, чем от обычного транспорта на жидком топливе.



До этого Собянин рассказывал, что передовые технологии также используются на столичных стройках. Цифровые решения позволяют не только снизить затраты и ускорить процесс работ, но и избежать ошибок.

Например, специалистам помогает Центр искусственного интеллекта в градостроительстве, который исследует потребности участников строительного процесса и горожан, а также разрабатывает, тестирует и внедряет передовые решения для разных задач.

