Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Стал известен маршрут Московского мотофестиваля, который состоится в честь закрытия сезона 27 сентября. Мероприятие начнется на смотровой площадке Воробьевых гор в 10:00, сообщил Дептранс со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Колонна мотоциклистов стартует в 12:00. Участники проедут по Садовому кольцу, а затем присоединятся к гостям фестиваля. Развлекательная программа продлится до 18:00.



"Приглашаем всех на торжественное закрытие мотосезона-2025. Призываем всех относиться с уважением друг к другу на дороге, не забывать использовать защитную экипировку и соблюдать правила дорожного движения", – подчеркнул Ликсутов.

Как ранее уточнял вице-мэр, на данном мероприятии соберутся тысячи байкеров. Он также добавил, что власти Москвы продолжают привлекать внимание к мотокультуре и повышать безопасность поездок по поручению Сергея Собянина.

До этого более чем на 60 улицах и набережных в центре столицы будет перекрыто движение в связи с проведением Московского марафона. Ограничения введут 20 и 21 сентября.

Парковка на участках перекрытия движения будет запрещена в эти дни с 00:01 и до окончания мероприятия. Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений.