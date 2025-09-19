Фестиваль "Московский трансформер" пройдет в парке "Яуза" 21 сентября

Фото: пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы

Спортивный фестиваль "Московский трансформер" пройдет 21 сентября в парке "Яуза", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На одной площадке мероприятие объединит студенческие спортклубы ведущих вузов города, команды и активных жителей, поддерживающих здоровый образ жизни.

Для участников подготовили соревнования на проверку силы, выносливости, скорости и ловкости. Их можно будет проходить как в командах, так и индивидуально. В конце фестиваля пройдет награждение победителей, рассказала замглавы департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Марина Прозорова.

В 14:00 пройдет торжественное открытие фестиваля. После этого участникам озвучат правила прохождения спортивных этапов и распределят по зонам.

С 14:30 до 16:30 состоятся соревнования. В частности, на футбольном поле будут легкоатлетические испытания. Также любители футбола покажут мастерство владения мячом.

На баскетбольной площадке участники будут выполнять упражнения на пресс, приседания и наклоны. В воркаут-зоне пройдут силовые испытания. Параллельно с этим ожидаются мастер-классы по танцам и йоге.

Кроме того, для гостей организуют зону отдыха с аквагримом, аэрохоккеем и лаунж-зоной. В 16:45 на главной сцене пройдет награждение победителей в индивидуальном и командном зачетах.

Поучаствовать в фестивале могут все желающие. Для участия в соревнованиях командой необходима регистрация на сайте. Для тех, кто хочет присоединиться индивидуально, регистрация откроется на месте мероприятия с 13:00 до 14:00 по адресу Юрловский проезд, дом 8, парк "Яуза".

В столице 20 и 21 сентября пройдет 12-й Московский марафон. В нем примут участие порядка 50 тысяч спортсменов из 65 стран. Для участников подготовили забеги на 10 и 42,2 километра. Старт обеих дистанций состоится на Лужнецкой набережной, а финиш – на улице Лужники.