Более 60 улиц и набережных перекроют для проведения Московского марафона

Московский марафон пройдет в 12-й раз 20 и 21 сентября. Мероприятие соберет около 50 тысяч спортсменов из 65 стран. Участников ждут забеги на 10 и 42,2 километра.

Из-за марафона в выходные более чем на 60 улицах и набережных Москвы перекроют движение. Об этом сообщили в столичном Дептрансе со ссылкой на ЦОДД.

В частности, речь идет об улице Лужники, Смоленском бульваре, внешней стороне Зубовского бульвара и Крымском проезде, а также о Лужнецкой, Фрунзенской, Ростовской и Саввинской набережных.

