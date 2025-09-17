Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

17 сентября, 22:45

Спорт

Москвичам рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут в столице 20 и 21 сентября

Москвичам рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут в столице 20 и 21 сентября. В субботу площадками городского проекта "Спортивные выходные" станут Северный и Южный речные вокзалы, технопарк "Сколково", общественное пространство "Три вокзала. Депо" и Центральный детский магазин. Посетителям предложат самые разнообразные активности. Можно будет заняться йогой, растяжкой, джампингом и зумбой.

В воскресенье в "Лужниках" пройдет спортивный фестиваль по игре "Зарница". Соревнования будут проходить в двух форматах: офлайн с реальными состязаниями и онлайн, предполагающий турнир по киберспорту. Также спортсменов-любителей в возрасте от 10 лет приглашают принять участие в спартакиаде "Мой спортивный район".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

