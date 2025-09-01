Мэр Москвы: уникальная художественная подсветка будет создана в "Лужниках"

Уникальная архитектурно-художественная подсветка появится на территории спорткомплекса "Лужники" после благоустройства, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По замыслу специалистов, с помощью цвета, света, звука и интерактивных инсталляций центральная площадь и прилегающие к ней аллеи объединятся в четыре смысловые зоны природных стихий – земли, воды, огня и воздуха.

На создаваемых павильонах установят линейные светильники и прожекторы, а деревья украсят декоративными грунтовыми прожекторами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.