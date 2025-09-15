Форма поиска по сайту

15 сентября, 19:30

Фан-встречи с известными спортсменами и артистами проведут в "Ночь спорта" в Москве

Фан-встречи с известными спортсменами и артистами проведут в "Ночь спорта" в Москве 20 сентября.

В рамках акции гостей ждут мастер-классы и показательные выступления, спортивные шоу-поединки, спортивные дискотеки и групповая кардиотренировка на велотренажерах. На стадионе "Авангард" пройдет праздник "Осенний Фестиваль ГТО", а в Измайловском парке соберутся любители по спортивному ориентированию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

