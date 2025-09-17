Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 19:30

Спорт

Московский марафон пройдет в столице в выходные

Московский марафон пройдет в столице в выходные

Собянин открыл обновленный спорткомплекс с бассейном в Новогирееве

"Русский Халк" рассказал о подготовке к новому рекорду по сценическому экстриму

Спорткомплекс "Олимпия" открылся после реконструкции в Новогирееве

Хоккеисту Александру Овечкину исполнилось 40 лет

Собянин открыл обновленный спорткомплекс с бассейном в Новогиреевеве

Новости мира: футбольные фанаты устроили драку в центре Мадрида

"Спартак" одержал волевую победу над ЦСКА в КХЛ

Россиянка взяла серебро на чемпионате мира по борьбе в Хорватии

День спортивного ориентирования пройдет на стадионе "Авангард" в Москве 20 сентября

Предстоящие выходные в Москве пройдут под знаком спорта. В центре города состоится самый массовый в стране забег – Московский марафон. Старт запланирован в "Лужниках", маршрут пройдет по набережным, Бульварному и Садовому кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и рядом с Кремлем.

Во дворце спорта "Мегаспорт" пройдет международный турнир по футболу "Кубок легенд" имени Константина Еременко. Гостям подготовили автограф-сессии со звездами и розыгрыш призов. В центре фигурного катания Этери Тутберидзе состоится юношеский командный турнир "Кубок московского спорта".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика