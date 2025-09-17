Московский марафон пройдет в столице в выходные

Предстоящие выходные в Москве пройдут под знаком спорта. В центре города состоится самый массовый в стране забег – Московский марафон. Старт запланирован в "Лужниках", маршрут пройдет по набережным, Бульварному и Садовому кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и рядом с Кремлем.

Во дворце спорта "Мегаспорт" пройдет международный турнир по футболу "Кубок легенд" имени Константина Еременко. Гостям подготовили автограф-сессии со звездами и розыгрыш призов. В центре фигурного катания Этери Тутберидзе состоится юношеский командный турнир "Кубок московского спорта".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.