Новый сезон КХЛ начнется матчем за Кубок Открытия 5 сентября

5 сентября начинается новый сезон Континентальной хоккейной лиги: в матче за Кубок Открытия сразятся действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский "Локомотив" и финалист прошлого сезона челябинский "Трактор". При этом минувшее межсезонье в КХЛ стало одним из самых ярких и неоднозначных в истории. О главных изменениях расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
Громкие назначения
Одна из главных новостей летнего межсезонья в КХЛ – возвращение в столичный ЦСКА Игоря Никитина на пост главного тренера команды. Специалист, ранее выигрывавший с "армейцами" Кубок Гагарина, повторил тот же трюк в прошлом сезоне с ярославским "Локомотивом". Достигнув цели, к которой он вел "железнодорожников" долгие четыре года, тренер получил предложение от бывшего работодателя.
"Я взвесил все за и против, после чего принял такое решение", – поделился Никитин в интервью "Чемпионату".
Президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью "Матч ТВ" подчеркнул: никого, кроме Никитина, даже не рассматривали. Немудрено, что клуб хотел получить тренера-чемпиона после того, как при своих больших амбициях под руководством Ильи Воробьева вылетел в прошлом сезоне уже в первом раунде плей-офф.
Как бонус – серьезная финансовая инвестиция: по данным СМИ, зарплата Никитина составила 160 миллионов рублей в год. Вдвое больше, чем он получал в Ярославле. И уже есть первые обнадеживающие результаты: ЦСКА под руководством Никитина выиграл традиционный предсезонный турнир – Кубок мэра Москвы. Но это была только подготовка: проверка новой хоккейной машины тренера еще впереди.
"Локомотив" же к уходу специалиста был явно не готов. Сквозила даже какая-то обида: отказ пригласить на чемпионский парад, невыдача специальных перстней за победу в КХЛ. Президент клуба Юрий Яковлев тоже прокомментировал возвращение Никитина в ЦСКА довольно скупо.
"Считаю, что все очевидно, обсуждать не вижу смысла, все на поверхности, не надо искать подводных камней", – сказал он журналистам.
Зато "благодаря" трансферу Никитина в Москву в Ярославле случилось еще одно громкое назначение межсезонья – в КХЛ вернулся Боб Хартли, который в свое время брал Кубок Гагарина с омским "Авангардом" и Кубок Стэнли с "Колорадо". Зарплата 64-летнего канадца соответствует статусу: по данным "Спорт-Экспресса", на его счет капнет 160 миллионов рублей.
Еще одна громкая перестановка случилась в СКА из Санкт-Петербурга: тренерскую скамейку покинул Роман Ротенберг. Теперь, пожалуй, главный шоумен российского хоккея последних лет трудится в московском "Динамо". Но не на позиции главного тренера, которую продолжает занимать Алексей Кудашов, а на посту члена совета директоров.
Место Ротенберга в СКА же занял сам "профессор" Игорь Ларионов, в последние годы лепивший симпатичное нижегородское "Торпедо". И взявшийся за новое дело в Северной столице с большим энтузиазмом.
Глобальная перестройка в СКА
Происходящее в "армейском" клубе с берегов Невы минувшим летом потрясло многих специалистов и болельщиков. Возглавив СКА, Игорь Ларионов начал существенную перестройку, отказавшись от целой пачки статусных игроков. Илья Карпухин, Михаил Григоренко, Сергей Толчинский – все они и многие другие покинули клуб по разным причинам.
Само собой, были и любопытные трансферы: в частности, из "Сибири" выписали лучшего защитника-бомбардира прошлого сезона КХЛ Тревора Мерфи. Перешел в СКА и один из самых ярких форвардов московского "Спартака" Николай Голдобин: причем красно-синие забрали нападающего из списка отказов, куда он попал, несмотря на 67 набранных очков в 74 играх сезона.
"Это решение было принято по нескольким факторам. Потолок зарплат – мы усилились, были проблемы с потолком. Плюс контрактный статус Голдобина. Мы поняли, что у него нет желания продлевать контракт. Было принято бизнес‑решение", – прокомментировал журналистам отказ от Голдобина спортивный директор "Спартака" Роман Беляев.
Кроме того, Ларионов заполучил в СКА своего сына Игоря Ларионова – младшего, работавшего вместе с отцом в "Торпедо". Вроде как никакого блата тут нет: по мнению бывшего генменеджера клубов КХЛ Леонида Вайсфельда, просто Ларионов-младший – один из лучших центрфорвардов в лиге.
При этом одними перестановками в составе перемены в жизни СКА не ограничились: в межсезонье клуб объявил о возвращении в Ледовый дворец и отказе от игры на "СКА Арене" – самом большом хоккейном стадионе Европы. По данным СМИ, дело в дорогой аренде. В то же время "Спорт-Экспресс" выяснил, что долг СКА перед руководством арены составил 400 миллионов рублей. На фоне слухов о сокращении бюджета клуба примерно с 12 миллиардов почти вдвое переезд выглядит вполне логичным.
Новый состав участников
Пока одни летом урезали финансовые аппетиты, другие и вовсе не смогли найти деньги на новый сезон. Точнее, другой: с карты участников КХЛ исчез подмосковный "Витязь".
О закрытии клуба – участника Западной конференции официально сообщили в конце июня, при этом слухи о финансовых проблемах начались задолго до того. По данным телеграм-канала "Mash на спорте", спасти команду пытался Роман Ротенберг, ведя переговоры с одним из крупных российских предприятий по производству калийных удобрений. Но не срослось, поэтому руководству КХЛ не оставалось ничего, кроме как исключить "Витязь" из состава участников.
Из-за истории с "Витязем" боссам КХЛ пришлось менять состав участников Западной конференции: с Востока туда переехала тольяттинская "Лада". При этом на Западе формально появилась и еще одна новая команда. Китайского клуба "Куньлунь Ред Стар" в лиге больше не существует. Зато на его базе появился другой – "Шанхай Дрэгонс".
Как и предшественник, в Поднебесной он пока не выступает, но в то же время команда сменила прописку. Если "Куньлунь" выступал в подмосковных Мытищах, то "Шанхай" перебрался в Санкт-Петербург. Причем сразу на ту самую огромную "СКА Арену", где проведет свой дебютный матч 6 сентября против... СКА! Такая вот ирония.
Плюс "Драконы" приятно удивили фигурой главного тренера: писать историю приехал победитель чемпионата мира во главе сборной Канады и лучший тренер НХЛ сезона-2017/18 Жерар Галлан. В свое время специалист выводил "Вегас" в финал Кубка Стэнли в первый же год его существования – хороший бэкграунд для первого сезона "Шанхая".
Скандальные трансферы
Темы резонансных переходов частично мы уже коснулись выше – одна чистка в СКА чего стоит. Но были нынешним летом истории с куда более противоречивым оттенком.
Одна из них – переход в челябинский "Трактор" лучшего бомбардира и лучшего снайпера прошлой регулярки КХЛ Джоша Ливо из уфимского "Салавата Юлаева". Канадский форвард обходился клубу из Башкортостана дорого: по данным СМИ, по подписанному весной контракту он получал 110 миллионов рублей за сезон. В "Салавате" же грянули финансовые проблемы, и, по одной из версий, клуб нашел вариант избавиться от дорогостоящего актива. Официально – за опоздание на предсезонные сборы.
Однако агент игрока Иван Ботев объяснял "Чемпионату", что Ливо и его представители заранее предупредили клуб о более позднем приезде из-за проблем с визой. Сторона хоккеиста планировала судиться, однако отказалась от этой идеи из-за невозможности подписать контракт с другим клубом по ходу процесса. По данным СМИ, на 32-летнего канадца выходил "Ак Барс", однако он выбрал стан финалиста Кубка Гагарина прошлого сезона с зарплатой в 90 миллионов рублей плюс бонусы до 70 миллионов за попадание в топ-3 бомбардиров будущего сезона.
Сменил клуб и один из самых медийных игроков омского "Авангарда" Владимир Ткачев: и это несмотря на подписанный ранее контракт до 2030 года с зарплатой в 120 миллионов рублей за сезон. Агент нападающего Шуми Бабаев и сам хоккеист объясняли журналистам решение клуба конфликтом игрока с главным тренером Ги Буше. Поэтому теперь фамилия форварда красуется на свитере магнитогорского "Металлурга".
Но были этим летом и другие странности с контрактами. В частности, собралась целая коллекция игроков, которые сначала перешли в новую команду, а затем ушли из нее, не проведя ни одного матча. К примеру, такая судьба была уготована защитнику Джесси Блэкеру, который продержался в "Авангарде" всего полтора месяца. Подобным же образом чемпионский "Локомотив" отцепил защитника Мака Холлоуэлла, который в итоге начнет сезон в "Ладе".
Еще дальше пошли в "Сочи": 3 июня клуб назначил на пост главного тренера Вячеслава Козлова, а уже 19 июля объявил о расторжении контракта. Таким образом, специалист не то что не провел ни одного матча – он даже не успел толком начать предсезонку.
"Нами принято взвешенное решение, в новый сезон мы идем с новыми задачами и амбициозными целями", – прокомментировал странную отставку клубной пресс-службе гендиректор "Сочи" Игорь Григоренко.
Козлова сменил 75-летний мастодонт российского тренерского цеха Владимир Крикунов, который даже успел потренировать молодого Александра Овечкина в "Динамо". В интервью "Матч ТВ" Крикунов признался, что получил приглашение, когда менял дома крышу. Теперь же ему предстоит перестраивать одного из безнадежных аутсайдеров прошлого сезона.
