Новый сезон КХЛ начнется матчем за Кубок Открытия 5 сентября

5 сентября начинается новый сезон Континентальной хоккейной лиги: в матче за Кубок Открытия сразятся действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский "Локомотив" и финалист прошлого сезона челябинский "Трактор". При этом минувшее межсезонье в КХЛ стало одним из самых ярких и неоднозначных в истории. О главных изменениях расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Громкие назначения

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Одна из главных новостей летнего межсезонья в КХЛ – возвращение в столичный ЦСКА Игоря Никитина на пост главного тренера команды. Специалист, ранее выигрывавший с "армейцами" Кубок Гагарина, повторил тот же трюк в прошлом сезоне с ярославским "Локомотивом". Достигнув цели, к которой он вел "железнодорожников" долгие четыре года, тренер получил предложение от бывшего работодателя.

"Я взвесил все за и против, после чего принял такое решение", – поделился Никитин в интервью "Чемпионату".





Игорь Никитин главный тренер ПХК ЦСКА Получилось ситуативно: мы выиграли с Ярославлем чемпионство, выполнили задачу. По своим ощущениям и пониманиям я решил, что нужно двигаться дальше.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью "Матч ТВ" подчеркнул: никого, кроме Никитина, даже не рассматривали. Немудрено, что клуб хотел получить тренера-чемпиона после того, как при своих больших амбициях под руководством Ильи Воробьева вылетел в прошлом сезоне уже в первом раунде плей-офф.

Как бонус – серьезная финансовая инвестиция: по данным СМИ, зарплата Никитина составила 160 миллионов рублей в год. Вдвое больше, чем он получал в Ярославле. И уже есть первые обнадеживающие результаты: ЦСКА под руководством Никитина выиграл традиционный предсезонный турнир – Кубок мэра Москвы. Но это была только подготовка: проверка новой хоккейной машины тренера еще впереди.

"Локомотив" же к уходу специалиста был явно не готов. Сквозила даже какая-то обида: отказ пригласить на чемпионский парад, невыдача специальных перстней за победу в КХЛ. Президент клуба Юрий Яковлев тоже прокомментировал возвращение Никитина в ЦСКА довольно скупо.

"Считаю, что все очевидно, обсуждать не вижу смысла, все на поверхности, не надо искать подводных камней", – сказал он журналистам.

Зато "благодаря" трансферу Никитина в Москву в Ярославле случилось еще одно громкое назначение межсезонья – в КХЛ вернулся Боб Хартли, который в свое время брал Кубок Гагарина с омским "Авангардом" и Кубок Стэнли с "Колорадо". Зарплата 64-летнего канадца соответствует статусу: по данным "Спорт-Экспресса", на его счет капнет 160 миллионов рублей.

Еще одна громкая перестановка случилась в СКА из Санкт-Петербурга: тренерскую скамейку покинул Роман Ротенберг. Теперь, пожалуй, главный шоумен российского хоккея последних лет трудится в московском "Динамо". Но не на позиции главного тренера, которую продолжает занимать Алексей Кудашов, а на посту члена совета директоров.

Место Ротенберга в СКА же занял сам "профессор" Игорь Ларионов, в последние годы лепивший симпатичное нижегородское "Торпедо". И взявшийся за новое дело в Северной столице с большим энтузиазмом.

Глобальная перестройка в СКА

Фото: РИА Новости/Артем Пряхин

Происходящее в "армейском" клубе с берегов Невы минувшим летом потрясло многих специалистов и болельщиков. Возглавив СКА, Игорь Ларионов начал существенную перестройку, отказавшись от целой пачки статусных игроков. Илья Карпухин, Михаил Григоренко, Сергей Толчинский – все они и многие другие покинули клуб по разным причинам.

Само собой, были и любопытные трансферы: в частности, из "Сибири" выписали лучшего защитника-бомбардира прошлого сезона КХЛ Тревора Мерфи. Перешел в СКА и один из самых ярких форвардов московского "Спартака" Николай Голдобин: причем красно-синие забрали нападающего из списка отказов, куда он попал, несмотря на 67 набранных очков в 74 играх сезона.

"Это решение было принято по нескольким факторам. Потолок зарплат – мы усилились, были проблемы с потолком. Плюс контрактный статус Голдобина. Мы поняли, что у него нет желания продлевать контракт. Было принято бизнес‑решение", – прокомментировал журналистам отказ от Голдобина спортивный директор "Спартака" Роман Беляев.

Кроме того, Ларионов заполучил в СКА своего сына Игоря Ларионова – младшего, работавшего вместе с отцом в "Торпедо". Вроде как никакого блата тут нет: по мнению бывшего генменеджера клубов КХЛ Леонида Вайсфельда, просто Ларионов-младший – один из лучших центрфорвардов в лиге.

При этом одними перестановками в составе перемены в жизни СКА не ограничились: в межсезонье клуб объявил о возвращении в Ледовый дворец и отказе от игры на "СКА Арене" – самом большом хоккейном стадионе Европы. По данным СМИ, дело в дорогой аренде. В то же время "Спорт-Экспресс" выяснил, что долг СКА перед руководством арены составил 400 миллионов рублей. На фоне слухов о сокращении бюджета клуба примерно с 12 миллиардов почти вдвое переезд выглядит вполне логичным.

Новый состав участников

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Пока одни летом урезали финансовые аппетиты, другие и вовсе не смогли найти деньги на новый сезон. Точнее, другой: с карты участников КХЛ исчез подмосковный "Витязь".

О закрытии клуба – участника Западной конференции официально сообщили в конце июня, при этом слухи о финансовых проблемах начались задолго до того. По данным телеграм-канала "Mash на спорте", спасти команду пытался Роман Ротенберг, ведя переговоры с одним из крупных российских предприятий по производству калийных удобрений. Но не срослось, поэтому руководству КХЛ не оставалось ничего, кроме как исключить "Витязь" из состава участников.





Алексей Морозов президент КХЛ Мы остаемся на связи и следим за тем, что будет происходить с клубом. Потому что клуб не объявлял о банкротстве, просто временно не участвует в КХЛ.

Из-за истории с "Витязем" боссам КХЛ пришлось менять состав участников Западной конференции: с Востока туда переехала тольяттинская "Лада". При этом на Западе формально появилась и еще одна новая команда. Китайского клуба "Куньлунь Ред Стар" в лиге больше не существует. Зато на его базе появился другой – "Шанхай Дрэгонс".

Как и предшественник, в Поднебесной он пока не выступает, но в то же время команда сменила прописку. Если "Куньлунь" выступал в подмосковных Мытищах, то "Шанхай" перебрался в Санкт-Петербург. Причем сразу на ту самую огромную "СКА Арену", где проведет свой дебютный матч 6 сентября против... СКА! Такая вот ирония.

Плюс "Драконы" приятно удивили фигурой главного тренера: писать историю приехал победитель чемпионата мира во главе сборной Канады и лучший тренер НХЛ сезона-2017/18 Жерар Галлан. В свое время специалист выводил "Вегас" в финал Кубка Стэнли в первый же год его существования – хороший бэкграунд для первого сезона "Шанхая".

Скандальные трансферы

Фото: РИА Новости/Алексей Колчин

Темы резонансных переходов частично мы уже коснулись выше – одна чистка в СКА чего стоит. Но были нынешним летом истории с куда более противоречивым оттенком.

Одна из них – переход в челябинский "Трактор" лучшего бомбардира и лучшего снайпера прошлой регулярки КХЛ Джоша Ливо из уфимского "Салавата Юлаева". Канадский форвард обходился клубу из Башкортостана дорого: по данным СМИ, по подписанному весной контракту он получал 110 миллионов рублей за сезон. В "Салавате" же грянули финансовые проблемы, и, по одной из версий, клуб нашел вариант избавиться от дорогостоящего актива. Официально – за опоздание на предсезонные сборы.

Однако агент игрока Иван Ботев объяснял "Чемпионату", что Ливо и его представители заранее предупредили клуб о более позднем приезде из-за проблем с визой. Сторона хоккеиста планировала судиться, однако отказалась от этой идеи из-за невозможности подписать контракт с другим клубом по ходу процесса. По данным СМИ, на 32-летнего канадца выходил "Ак Барс", однако он выбрал стан финалиста Кубка Гагарина прошлого сезона с зарплатой в 90 миллионов рублей плюс бонусы до 70 миллионов за попадание в топ-3 бомбардиров будущего сезона.

Сменил клуб и один из самых медийных игроков омского "Авангарда" Владимир Ткачев: и это несмотря на подписанный ранее контракт до 2030 года с зарплатой в 120 миллионов рублей за сезон. Агент нападающего Шуми Бабаев и сам хоккеист объясняли журналистам решение клуба конфликтом игрока с главным тренером Ги Буше. Поэтому теперь фамилия форварда красуется на свитере магнитогорского "Металлурга".

Но были этим летом и другие странности с контрактами. В частности, собралась целая коллекция игроков, которые сначала перешли в новую команду, а затем ушли из нее, не проведя ни одного матча. К примеру, такая судьба была уготована защитнику Джесси Блэкеру, который продержался в "Авангарде" всего полтора месяца. Подобным же образом чемпионский "Локомотив" отцепил защитника Мака Холлоуэлла, который в итоге начнет сезон в "Ладе".

Еще дальше пошли в "Сочи": 3 июня клуб назначил на пост главного тренера Вячеслава Козлова, а уже 19 июля объявил о расторжении контракта. Таким образом, специалист не то что не провел ни одного матча – он даже не успел толком начать предсезонку.

"Нами принято взвешенное решение, в новый сезон мы идем с новыми задачами и амбициозными целями", – прокомментировал странную отставку клубной пресс-службе гендиректор "Сочи" Игорь Григоренко.

Козлова сменил 75-летний мастодонт российского тренерского цеха Владимир Крикунов, который даже успел потренировать молодого Александра Овечкина в "Динамо". В интервью "Матч ТВ" Крикунов признался, что получил приглашение, когда менял дома крышу. Теперь же ему предстоит перестраивать одного из безнадежных аутсайдеров прошлого сезона.

