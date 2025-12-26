Форма поиска по сайту

26 декабря, 11:29

Политика

Захарова показала шкатулку, которую Путин подарил ей на 50-летие

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале показала шкатулку, которую Владимир Путин подарил ей на день рождения, сообщает "Газета.ру".

По данным СМИ, она была вручена во время неформального общения в Кремле. Позже дипломат показала шкатулку журналистам и охарактеризовала ее как "невероятный подарок", а также назвала ее "заветной".

На фотографии видно подарочную коробку с надписями "Москва" и "Кремль", а также саму шкатулку. На ней изображены Кремль и Георгий Победоносец. Рядом можно заметить карточку с подписью главы государства и конверт, предположительно, на имя Захаровой.

Дипломат отметила 50-летний юбилей 24 декабря. В этот день президент в Екатерининском зале Кремля вручил ей орден "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени.

Кроме того, Путин вручил кинорежиссеру Никите Михалкову орден Святого апостола Андрея Первозванного. Звания Герой Труда России были удостоены ендиректор "КАМАЗ" Сергей Когогин, президент "Транснефти" Николай Токарев, президент РАН Геннадий Красников и музыкант Владимир Спиваков.

