Горожан научат готовить шашлык и оленину на фестивале "Путешествие в Рождество"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Участники фестиваля "Путешествие в Рождество" научат горожан готовить шашлык, оленину и баклажаны с орехами. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Предприниматели представили в центре Москвы и на районных площадках широкий ассортимент блюд. Кроме того, участники фестиваля подготовили мастер-классы.

Например, компания "Сила Сибири" предлагает дикую северную рыбу, свежее мясо оленя и кабана, а также многое другое. На мастер-классе желающим расскажут о том, какими свойствами обладает мясо дикого оленя.

"Некоторым может показаться, что блюда, которые мы представим, сложно готовить, а мы продемонстрируем, как сделать их быстро и просто", – поделился гендиректор компании Василий Ушаков.

Мастер-классы проведет повар Сергей Гордеев из Красноярска. В частности, 28 декабря в проезде Серебрякова он научит готовить оленину с грибами, а 29 декабря на Стартовой улице – муксуна с печеным картофелем.

В свою очередь, представители компании "Аурум" проведут мастер-класс 27 декабря на улице Грекова. Посетителей обучат готовить шашлык из свинины и картофеля в беконе.

Предприниматель Теа в Куркине угощает посетителей хот-догами. Мастер-класс с национальным акцентом пройдет 26 декабря, на мероприятии участники узнают тонкости приготовления баклажанов с орехами.

На других площадках также пройдут кулинарные мастер-классы. В Митине научат делать строганину из подледного чира, а на бульваре Дмитрия Донского – вкусные домашние пирожки.

Кроме того, москвичи и гости столицы могут попробовать блины с бужениной, ярмарочную колбаску и различные напитки на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество".

На улице Теплый Стан готовят блюда на основе старинных русских рецептов, а на площадке на переходе от Манежной площади к площади Революции – кукурузные ребрышки с пармезаном. Также гостей ждут более 1,7 тысячи новогодних представлений.