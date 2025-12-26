Форма поиска по сайту

26 декабря, 11:41

В мире

В Китае появился самый длинный в мире тоннель протяженностью более 22 км

Фото: Getty Images/China News Service/VCG/Gou Jipeng

Самый длинный в мире скоростной автодорожный тоннель появился на северо-западе Китая. Его проложили через горы Тяньшань, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Xinhua.

Уточняется, что протяженность тоннеля "Тяньшань Шэнли", расположенного на автостраде G0711 Урумчи – Юйли в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, превышает 22 километра. Его максимальная глубина составляет 1,1 километра, при этом он пересекает 16 разломных зон.

Поездка по сооружению позволит сократить время в пути с нескольких часов до 20 минут.

В этот же день открылась сама магистраль G0711 протяженностью свыше 324 километра. На ее возведение ушло 5 лет, а общие инвестиции составили почти 47 миллиардов юаней, то есть свыше 6,63 миллиарда долларов США.

Ранее столичные власти сообщали, что к 2029 году в городе планируется строительство почти 50 искусственных дорожных сооружений. В их числе новые мосты, тоннели, путепроводы. За прошлый год в Москве возвели 25 тоннелей, мостов, путепроводов и эстакад, которые помогли увеличить транспортную доступность районов, ограниченных железнодорожными путями или водными преградами.

