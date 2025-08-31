Хоккейный клуб ЦСКА стал обладателем Кубка мэра Москвы

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Московский хоккейный клуб ЦСКА второй раз подряд завоевал Кубок мэра Москвы, одержав победу над минским "Динамо".

Финальный матч прошел во дворце спорта "Мегаспорт" имени А. В. Тарасова. Встреча завершилась со счетом 3:2. Первую шайбу забросил на 16-й минуте нападающий ЦСКА Николай Коваленко, а через две минуты хоккеист минской команды Вадим Шипачев сравнял счет.

На 40-й минуте отличился нападающий ЦСКА Денис Гурьянов, однако через 4 минуты хоккеист минского "Динамо" Виталий Пинчук вновь сравнял счет. Вывел московскую команду вперед Коваленко, забросив шайбу на 55-й минуте.

ЦСКА выиграл Кубок мэра Москвы в седьмой раз и сравнялся по этому показателю с московским "Динамо".

Ранее хоккеисты ярославского "Локомотива" впервые стали обладателями Кубка Гагарина, обыграв челябинский "Трактор" в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Пятый матч серии проходил в Ярославле и завершился со счетом 2:1 в овертайме. В составе "Локомотива" голами отметились Мартин Гернат и Максим Шалунов, а в составе "Трактора" – Стивен Кэмпфер.

