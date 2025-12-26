Жена Алека Болдуина показала повзрослевших детей актера

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/hilariabaldwin

Супруга американского актера Алека Болдуина Хилария опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) фотографию с повзрослевшими детьми. Об этом сообщает "Газета.ру".

На снимке актер сидит возле рождественской елки, а вокруг него стоят дочки и сыновья. Рядом также находится его супруга. В публикации она рассказала, что у семьи появился новый питомец по кличке Лайла. Собака породы помски также была запечатлена на общем фото.

Жена Болдуина на 26 лет моложе актера. У пары 6 детей, 4 мальчика и 2 девочки: Кармен Габриела, Рафаэль Томас, Леонардо Энджел Чарльз, Ромео Алехандро Дэвид, Эдуардо Пау Лукас и Илария Каталина Ирена. Дочь Мария Люсия Виктория родилась в 2021 году с помощью суррогатной матери.

Ранее Болдуин рассказал, что разбил машину жены, пытаясь увернуться от столкновения с мусоровозом. ДТП произошло в Нью-Йорке. Актер вместе со своим братом Стивеном ехал на автомобиле супруги. В тот момент их внезапно подрезал мусоровоз.

По словам артиста, спецтранспорт был "размером с кита". Чтобы избежать столкновения, он врезался "в большое толстое дерево". Болдуин уточнил, что с ним и его братом все в порядке.



