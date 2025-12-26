Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 12:10

Шоу-бизнес

Жена Алека Болдуина показала повзрослевших детей актера

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/hilariabaldwin

Супруга американского актера Алека Болдуина Хилария опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) фотографию с повзрослевшими детьми. Об этом сообщает "Газета.ру".

На снимке актер сидит возле рождественской елки, а вокруг него стоят дочки и сыновья. Рядом также находится его супруга. В публикации она рассказала, что у семьи появился новый питомец по кличке Лайла. Собака породы помски также была запечатлена на общем фото.

Жена Болдуина на 26 лет моложе актера. У пары 6 детей, 4 мальчика и 2 девочки: Кармен Габриела, Рафаэль Томас, Леонардо Энджел Чарльз, Ромео Алехандро Дэвид, Эдуардо Пау Лукас и Илария Каталина Ирена. Дочь Мария Люсия Виктория родилась в 2021 году с помощью суррогатной матери.

Ранее Болдуин рассказал, что разбил машину жены, пытаясь увернуться от столкновения с мусоровозом. ДТП произошло в Нью-Йорке. Актер вместе со своим братом Стивеном ехал на автомобиле супруги. В тот момент их внезапно подрезал мусоровоз.

По словам артиста, спецтранспорт был "размером с кита". Чтобы избежать столкновения, он врезался "в большое толстое дерево". Болдуин уточнил, что с ним и его братом все в порядке.

С Алека Болдуина сняли обвинения в убийстве коллеги

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика